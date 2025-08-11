TEMAS DE HOY:
Policial

10 menores, entre 28 aprehendidos, irán ante el juez tras enfrentamiento con machetes en Los Lotes

Según Sergio Toro, abogado de las víctimas, la riña involucró a presuntos integrantes de barras bravas y vecinos del sector, dejando como saldo una persona gravemente herida con machete.

Charles Muñoz Flores

11/08/2025 16:30

10 menores entre los 28 que irán ante un juez tras riña en Los Lotes. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un total de 28 personas, incluidos 10 menores de edad, fueron aprehendidas la noche del domingo tras un enfrentamiento en el barrio Villa Esperanza, Distrito Municipal 12, zona Los Lotes., en la capital cruceña.

Los implicados permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y serán presentados ante un juez en las próximas horas.

Según Sergio Toro, abogado de las víctimas, la riña involucró a presuntos integrantes de barras bravas y vecinos del sector, dejando como saldo una persona gravemente herida con machete. La víctima presenta lesiones en distintas partes del cuerpo.

“El conductor de un micro también se encuentra aprehendido y prestó su declaración. La mayoría se acogió a su derecho al silencio para no entorpecer las investigaciones por robo agravado y lesiones graves y gravísimas”, afirmó Toro.

La Fiscalía deberá presentar la imputación formal para que el juez fije la audiencia cautelar, que podría realizarse este martes.

Durante el operativo, la Policía incautó un machete, prendas de vestir y otros elementos que vincularían a los detenidos con el hecho violento.

El Ministerio Público continúa recopilando pruebas para establecer la participación de cada uno de los aprehendidos.

 

