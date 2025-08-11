La Paz: conductor ebrio atropella a funcionario en puesto de control

Un accidente de tránsito se registró en la tranca de control de Achica Arriba, sobre la carretera a La Paz y El Alto, donde se encuentra un puesto de la Aduana Nacional.

En el lugar, uno de los funcionarios fue atropellado por un vehículo mientras realizaba la inspección de otro motorizado. Según el reporte, el conductor involucrado se encontraba en estado de ebriedad.

“El conductor de 59 años, que estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducía un vehículo rojo y, por causas que se investigan, impactó contra un motorizado que estaba siendo inspeccionado por personal de la Aduana. Posteriormente atropelló a uno de los funcionarios”, informó el coronel Boris Loayza, de la Unidad de Tránsito.

El hombre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico para la valoración de sus lesiones.

