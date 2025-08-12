"Lo machetearon delante de su hijita": Familia exige justicia por herido en Los Lotes

Durante los enfrentamientos entre presuntos integrantes de barras bravas y vecinos de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, un hombre de 27 años resultó con graves cortaduras en el cuerpo. El herido se encuentra internado y su familia exige justicia.

La madre del joven develó cómo lo atacaron cuando se encontraba jugando en una cancha. Además, fueron víctimas de robo.

"Le cortaron con machete, tiene cortaduras en el cuerpo y en la cabeza. Delante de su hijita le golpearon y machetearon a mi hijo. Luego, se entraron a mi casa, me amenazaron con cuchillo de matarme. Es intento de homicidio. Se entraron toditos, se llevaron celulares, le tele, se lo llevaron todo. Lo que han pillado se lo han llevado de la casa", contó la madre de la víctima, con la voz temerosa.

Según la denuncia, el hombre tiene heridas profundas en el cuerpo y se encuentra internado en el Hospital Francés.

"Estamos con miedo, quiero garantía para mi hijo. Me lo pueden matar y no puede ser así, quiero justicia porque no pueden entrarse a la casa así, con machete. Las heridas de la mano son profundas", agregó la mujer.

Entonces, la familia espera la pronta recuperación del herido y que se haga justicia con los autores de los ataques.

