Un trágico accidente ocurrió la mañana del pasado domingo, cuando un hombre de 69 años falleció después de que su vehículo fuera impactado de frente por otro que circulaba a alta velocidad y en sentido contrario. El hecho dejó una víctima fatal y a una persona detenida. Ocurrió en Valdivia, Chile.

Según informaron medios locales, el accidente se produjo cuando un vehículo marca Suzuki, que viajaba contra el sentido del tránsito, impactó de frente a un Chevrolet. Tras la colisión, el Suzuki terminó chocando contra el cerco de una vivienda. Una vecina del sector relató haber escuchado un “fuerte estruendo” y salió a auxiliar a los conductores mientras llegaban los equipos de emergencia, de acuerdo con el portal Página 7.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital con lesiones graves. A pesar de los esfuerzos médicos, el conductor del Chevrolet, de 69 años, falleció horas más tarde. El conductor del Suzuki, presunto responsable, se encuentra fuera de peligro, pero permanece internado y bajo custodia policial.

Varios testigos señalaron que el conductor responsable circulaba en un presunto estado de ebriedad, una versión que será confirmada por la investigación oficial.

Vea el video del impacto:

