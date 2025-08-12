TEMAS DE HOY:
Triple colisión hospitalizada Abigeato

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Insólito: Un fuerte remolino interrumpe un partido de béisbol infantil

El incidente, que fue capturado en video, mostró a los pequeños jugadores corriendo para ponerse a salvo mientras el viento se apoderaba del lugar.

Milen Saavedra

12/08/2025 12:05

Insólito: Un fuerte remolino interrumpe un partido de béisbol infantil
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un inusual y dramático momento se vivió en un torneo de béisbol infantil de la Penfield Little League Summer Slam el pasado fin de semana, cuando un fuerte remolino irrumpió en el campo de juego. El incidente, que fue capturado en video, mostró a los pequeños jugadores corriendo para ponerse a salvo mientras el viento se apoderaba del lugar.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran el momento exacto en que el fenómeno natural aparece. El viento se vuelve intenso, levantando tierra y escombros, mientras los jugadores, que se preparaban para batear, corren del campo.

A pesar de la intensidad del remolino, no se reportaron heridos. Duró solo unos segundos, pero fue suficiente para asustar a los jugadores y sorprender a los asistentes. En el video se puede escuchar a algunos niños riendo, mientras que otros simplemente se quedan paralizados por la sorpresa antes de huir.

Un comentario en redes sociales describió la situación: "Un jugador de la liga infantil estaba en el bate cuando los jugadores se alejaron rápidamente del campo". Estos fenómenos, que a menudo son confundidos con tornados, son causados por el calentamiento desigual del suelo en un día soleado. A diferencia de los tornados, rara vez causan daños importantes, pero su aparición repentina puede generar un momento de pánico.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD