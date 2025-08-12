Insólito: Un fuerte remolino interrumpe un partido de béisbol infantil

Un inusual y dramático momento se vivió en un torneo de béisbol infantil de la Penfield Little League Summer Slam el pasado fin de semana, cuando un fuerte remolino irrumpió en el campo de juego. El incidente, que fue capturado en video, mostró a los pequeños jugadores corriendo para ponerse a salvo mientras el viento se apoderaba del lugar.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran el momento exacto en que el fenómeno natural aparece. El viento se vuelve intenso, levantando tierra y escombros, mientras los jugadores, que se preparaban para batear, corren del campo.

A pesar de la intensidad del remolino, no se reportaron heridos. Duró solo unos segundos, pero fue suficiente para asustar a los jugadores y sorprender a los asistentes. En el video se puede escuchar a algunos niños riendo, mientras que otros simplemente se quedan paralizados por la sorpresa antes de huir.

Un comentario en redes sociales describió la situación: "Un jugador de la liga infantil estaba en el bate cuando los jugadores se alejaron rápidamente del campo". Estos fenómenos, que a menudo son confundidos con tornados, son causados por el calentamiento desigual del suelo en un día soleado. A diferencia de los tornados, rara vez causan daños importantes, pero su aparición repentina puede generar un momento de pánico.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play