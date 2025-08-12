Trabajadores en salud suspenden temporalmente paro y dan cuarto intermedio hasta el lunes

Advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta, retomarán el paro indefinido a partir del martes.
12/08/2025 12:00
Escuchar esta nota
Tras varios días de movilizaciones y un paro indefinido anunciado para este miércoles, los trabajadores del sector salud decidieron suspender temporalmente sus protestas y otorgar un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.
Esta pausa busca abrir un espacio para que las autoridades aclaren y definan con precisión la fecha de cancelación de una deuda pendiente que asciende a nueve millones de bolivianos.
Noticia en desarrollo...
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00