[Imágenes sensibles] Hallan avioneta calcinada con dos personas en su interior en El Tunas

De acuerdo con versiones preliminares, la aeronave habría sido detectada mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina situada entre San Ignacio de Velasco y San Matías.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 12:35

Hallan avioneta calcinada con dos personas en su interior en El Tunas. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

En la comunidad de El Tunas, ubicada en el municipio de San Matías, fue encontrada una avioneta totalmente calcinada con dos personas fallecidas en su interior. El hallazgo se produjo el 6 de agosto, según reportes extraoficiales.

De acuerdo con versiones preliminares, la aeronave habría sido detectada por la Policía mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina situada entre San Ignacio de Velasco y San Matías.

Al advertir la presencia policial, el piloto y copiloto —un ciudadano boliviano y otro de nacionalidad brasileña— habrían intentado escapar, lo que derivó que los agentes realicen disparos.

Tras la inspección en el lugar, las autoridades no encontraron sustancias controladas en la aeronave. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la avioneta ya había sido incautada anteriormente por delitos vinculados al narcotráfico, pero posteriormente fue devuelta. La nave volvió a volar hasta que fue hallada destruida y en llamas.

