“Cada rato oraba”: Conozca el testimonio del profesor que sobrevivió tres días perdido en el bosque

Tres días, tres noches, frío extremo, hambre y soledad. Así fue la odisea que vivió el profesor Milton Flores Viveros tras perderse en una zona boscosa de la comunidad Tembladera, municipio de Pampagrande, donde permaneció desaparecido hasta ser hallado con vida por un operativo conjunto de militares, paramédicos y pobladores.

“Me quise volver y se me hizo la noche. Hasta aquí va a ser la cosa, pensé. Lo que hice fue buscar un hueco entre dos ramitas para protegerme del frío”, relató el docente. La primera noche la pasó cubierto hasta la cintura en la improvisada cavidad que cavó para no morir de hipotermia.

Durante su travesía, sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y pérdida de conocimiento. “Gracias a Dios, creo que él tuvo mucho que ver. Cada rato oraba para que me diera la sabiduría y energía que necesitaba para llegar a donde quería”, dijo emocionado.

Milton sobrevivió alimentándose de palomas y bebiendo su propia orina, mientras intentaba orientarse en el espeso bosque. Sin saber que lo buscaban, fue una mujer de la zona quien lo encontró y le brindó los primeros auxilios:

“Me dio agua potable, cuatro panes… Tenía tanta hambre que me los comí todos”, recordó.

Finalmente, fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

