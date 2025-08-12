TEMAS DE HOY:
“No confíe en nadie”: víctima relata cómo un falso funcionario de salud le robó el celular

Su estrategia: ganarse la confianza fingiendo realizar encuestas sanitarias y aprovechar un descuido para robar los dispositivos móviles.

Charles Muñoz Flores

12/08/2025 15:32

Víctima relata cómo un falso funcionario de salud le robó el celular. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un hombre que se hace pasar por funcionario del Ministerio de Salud continúa operando en la zona céntrica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, engañando a comerciantes y transeúntes con el conocido “cuento del tío”.

Su estrategia: ganarse la confianza fingiendo realizar encuestas sanitarias y aprovechar un descuido para robar celulares.

Una de las víctimas relató cómo ocurrió el hecho en su negocio:

“Dijo que trabajaba en la Caja de Salud y como yo estoy cerca, lo vi vestido con gorro y chamarra, incluso me mostró una credencial. Me pidió prestado el celular para tomar fotos a unas hojas, porque según él su cámara estaba dañada. Se lo presté varias veces, pero en medio del cobro a clientes no me di cuenta que no me lo devolvió. Cuando reaccioné, ya se había ido”, contó.

La mujer advirtió que no es la única afectada:

“A otra señora en un snack le hizo lo mismo: pidió el teléfono un momento y desapareció. Les digo a todos que no confíen en nadie, aunque tengan cara de inocente”.

Imágenes de cámaras de seguridad en la avenida Paragua muestran al mismo hombre cometiendo un robo similar en otro local. En ambos casos utilizó el mismo modus operandi: presentarse como personal de salud, solicitar un teléfono para tomar una foto y huir con él.

 

