¿Por qué hay paro de trabajadores de salud en Santa Cruz?

Los trabajadores del sistema de salud en Santa Cruz acatan este miércoles un paro de 24 horas en los tres niveles de atención, en reclamo del incumplimiento de acuerdos laborales por parte de las autoridades. La medida afecta la atención médica en los tres niveles de salud y deja operativos únicamente los servicios de emergencia.

“Hoy estamos acatando un paro de 24 horas, lamentablemente por incumplimiento del municipio en la continuidad de más de 2.000 trabajadores hasta diciembre. No tenemos garantía de su estabilidad laboral”, declaró Jorge Jiménez, dirigente de los trabajadores de salud.

El reclamo principal se centra en la firma de adendas que debían garantizar la permanencia del personal eventual hasta fin de año. Según Jiménez, el compromiso debía concretarse el lunes pasado, pero la firma no se efectivizó, generando preocupación entre los trabajadores.

Además, la Gobernación cruceña es señalada por no haber cumplido con el pago retroactivo del incremento salarial, afectando a los funcionarios de salud dependientes de esa instancia. “En el municipio de El Torno, los trabajadores llevan más de cuatro meses sin cobrar su salario”, denunció el dirigente.

En total, más de 5.000 funcionarios, entre médicos, enfermeros y personal administrativo, se encuentran en incertidumbre laboral, pues su continuidad solo está garantizada hasta noviembre. Si no se firman las adendas, podrían quedarse sin empleo en diciembre, afectando la atención en los centros de primer y segundo nivel.

Los trabajadores recordaron que el 9 de octubre levantaron una huelga de hambre, tras un acuerdo con las autoridades que, según aseguran, no se cumplió. “Nos sentimos sorprendidos y decepcionados. Pedimos simplemente que se respeten los compromisos y los derechos adquiridos”, enfatizó Jiménez.

Durante la jornada de paro, los hospitales y centros médicos mantienen reforzadas las áreas de emergencia, así como la atención a pacientes oncológicos y de diálisis. “No abandonamos a quienes más lo necesitan, pero exigimos condiciones dignas para seguir trabajando”, afirmó el dirigente.

El sector no descarta radicalizar las medidas de presión si no se atienden sus demandas en las próximas horas. “Pedimos a la población que comprenda que esta lucha también es por ellos, porque sin estabilidad laboral no hay atención de calidad”, concluyó Jiménez.

