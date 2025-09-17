TEMAS DE HOY:
“El enfermo vive un viacrucis”: Pacientes renales inician huelga de hambre por paros de salud

La medida se da en un contexto de tensión en el sistema de salud cruceño, donde los trabajadores han anunciado un nuevo paro para la próxima semana, poniendo en riesgo la atención de pacientes renales y oncológicos.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 13:00

Marco Antonio Torrez, representante de los pacientes renales de Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un grupo de pacientes renales instaló un piquete de huelga de hambre en la Plaza 24 de Septiembre exigiendo soluciones inmediatas a las autoridades de salud, tras los constantes paros de los trabajadores del sector y el incumplimiento de pagos de convenios con clínicas que les realizan las diálisis.

Marco Antonio Torrez, representante de los pacientes renales de Santa Cruz, señaló que “para nosotros los pacientes renales, pacientes con cáncer, estos paros nos llevan a la muerte, porque somos pacientes crónicos-terminales y debemos ser atendidos oportunamente”.

René Hernández, presidente de la Asociación de Pacientes Renales Vida y Esperanza, agregó que, pese a una acción popular que ordenó a los trabajadores del sector cesar los paros, las interrupciones en la atención continúan. “El enfermo renal vive un viacrucis dentro de su vida, porque no solo es dializar; nosotros dializamos día por medio y cuatro horas al día”, lamentó Hernández.

La medida se da en un contexto de tensión en el sistema de salud cruceño, donde los trabajadores han anunciado un nuevo paro para la próxima semana, poniendo en riesgo la atención de pacientes renales y oncológicos. Las autoridades sanitarias deberán definir hoy las acciones a seguir tras la acción popular ganada para garantizar que los paros no afecten la atención de estos pacientes vulnerables.

Los pacientes han advertido que su protesta continuará hasta que se establezcan mecanismos claros que aseguren la continuidad de los tratamientos de diálisis y el cumplimiento de los pagos pendientes a las clínicas.

