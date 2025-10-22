“Nadie piensa en nosotros”: Pacientes afectados por nuevo paro en salud en Santa Cruz

Este miércoles 22 de octubre, trabajadores en salud de Santa Cruz llevará adelante un paro departamental de 24 horas, con movilizaciones, en demanda del pago del retroactivo y el incremento salarial comprometido por las autoridades.

Aunque el sector salud reclama derechos laborales, los más perjudicados una vez más son los pacientes, quienes denuncian abandono y falta de sensibilidad ante su situación.

“Son muchos paros, de vacuna, de bonos… y ellos deben ponerse la mano al pecho y razonar, no estar de paro en paro”, reclamó una paciente que esperaba atención médica en el hospital San Juan de Dios.

Como ella, decenas de personas expresaron su frustración y preocupación por no poder acceder a servicios esenciales de salud, justo cuando más lo necesitan.

El paro afectará al primer, segundo y tercer nivel y solo se garantizará la atención de emergencias, mientras que consultas, cirugías programadas y entrega de medicamentos quedarán suspendidas por la jornada.

“Me pongo a pensar que, como yo, hay muchas personas que pasan esto por falta de plata. Lo que nadie piensa es en uno que no tiene dinero, ni las autoridades ni los doctores. Pareciera que no tuvieran corazón”, lamentó otra paciente.

Este paro se suma a una larga lista de conflictos en el sistema de salud, marcados por la falta de ítems, demoras en la firma de contratos, carencias estructurales y retrasos salariales. Mientras autoridades y trabajadores siguen enfrentados, los más vulnerables son los pacientes.

