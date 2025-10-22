Transportistas exigen al nuevo presidente solución inmediata a la falta de combustible

El sector del transporte pesado expresó este lunes su profunda preocupación por la crítica escasez de combustible que afecta al país y exigió al presidente electo que cumpla con las promesas realizadas durante su campaña.

Juan Yujra, dirigente del rubro, afirmó que los transportistas han estado "peregrinando en busca de combustible" y advirtió que la situación se ha vuelto insostenible para miles de choferes que dependen del trabajo diario para subsistir.

“Esperamos que el nuevo presidente cumpla lo que prometió, porque él dijo que el 8 asume el cargo y al otro día estaría abasteciendo normalmente el combustible”, declaró Yujra, quien también recordó que, además del abastecimiento, el sector espera respuestas concretas en otros temas.

El dirigente enfatizó que los transportistas han sido “los más golpeados” por la crisis, ya que su sustento depende del constante movimiento en carretera.

“Si no viajamos, no tenemos para comer, y esto ha sido muy estresante para nosotros. Hemos pasado días enteros haciendo fila sin saber si alcanzaremos siquiera unos litros de diésel”, lamentó.

Yujra también pidió justicia para los trabajadores que, según denunció, han fallecido a causa de esta crisis, debido a las condiciones extremas durante la espera en surtidores. “Queremos que se haga justicia contra esa gente que ha incumplido, porque han fallecido varios choferes y deben ser juzgados como indica la ley”, reclamó.

Los transportistas advierten que, de no recibir una respuesta inmediata tras la posesión del nuevo presidente, podrían reactivar medidas de presión en las carreteras.

Mira la programación en Red Uno Play