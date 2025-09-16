TEMAS DE HOY:
Fracasa diálogo en Santa Cruz: Trabajadores de salud continúan paro por falta de pago

Los representantes del sindicato manifestaron su descontento y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión.

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 13:30

Fracasa diálogo en Santa Cruz: Trabajadores de salud continúan paro por falta de pago
Santa Cruz, Bolivia

La reunión entre la Secretaría de Salud de la Gobernación y los trabajadores del sector concluyó sin un acuerdo este martes, por lo que el paro de 24 horas, que exige el pago del bono de vacunación, se mantiene.

El encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones del Fesirmes, buscaba resolver el conflicto que ha paralizado los centros de salud en la ciudad. Sin embargo, las autoridades departamentales explicaron que el pago de los 5 millones de bolivianos adeudados depende de los ministerios de Salud y Hacienda, a quienes ya se les envió la documentación necesaria. Las autoridades se comprometieron a que el desembolso se realice en menos de una semana.

Pese a esta promesa, los representantes del sindicato manifestaron su descontento y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión si no se cumple con el pago. Esta situación afecta directamente a los pacientes y sus familias, quienes denuncian perjuicios y piden una pronta solución al conflicto.

 

 

 

