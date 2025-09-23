Trabajadores en salud anuncian paro de 48 horas para octubre

El sector salud anuncia un nuevo paro de actividades programado para los días 1 y 2 de octubre, en demanda del pago del bono de vacunación, sueldos retrasados, y la firma de contratos y adendas laborales. Así lo confirmó Esther Ortuste, vocera de los trabajadores, en contacto con la prensa este lunes por la mañana.

Según detalló, más de 2.000 trabajadores aún no han recibido el bono de vacunación, cuyo monto pendiente ronda los 6 millones de bolivianos.

Además, denunció que el retroactivo salarial, que debía cancelarse el 31 de julio, aún no ha sido pagado y se les informó que deberán esperar dos meses más, lo cual consideran inaceptable.

Ortuste señaló que el municipio de Santa Cruz adeuda los sueldos de julio y agosto a varios trabajadores. También están pendientes la firma de 22 contratos laborales, así como la firma de una adenda que, de no concretarse, dejaría a los centros de primer y segundo nivel con 5.000 trabajadores menos.

La situación se extiende a otros municipios como El Torno, donde los trabajadores denuncian una deuda salarial de cuatro meses, y Uruvichá, con dos meses de sueldos pendientes.

Pese al anuncio de paro, Ortuste aclaró que los servicios de emergencia estarán garantizados.

No obstante, advirtió que si no obtienen una respuesta concreta de las autoridades, el sector podría radicalizar sus medidas, incluyendo huelgas de hambre y bloqueos de carreteras.

“Ya agotamos todos los canales de diálogo. Si no hay soluciones, tomaremos otras acciones”, finalizó Ortuste.

