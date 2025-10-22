‘El Colla’ acude a declarar sobre la presencia de Marset en Santa Cruz

Este miércoles, Erland Ivar García López, conocido como “El Colla”, acudió a declarar ante el Ministerio Público en el Comando Policial de Porongo, en el marco de la investigación por el doble secuestro registrado el pasado sábado en un condominio privado del Urubó.

En la misma jornada también están convocadas su expareja, Zoraida V.R.M., y su chofer, presuntas víctimas del secuestro, quienes deberán brindar su declaración informativa policial sobre los hechos registrados en la zona residencial del Urubó.

Según los primeros reportes, un grupo armado integrado por personas de nacionalidad extranjera habría irrumpido violentamente en el domicilio, donde se encontraba la expareja de García y su conductor. Ambos fueron privados de libertad durante varias horas, hasta ser liberados en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.

Los guardias de seguridad del condominio, que fueron agredidos durante el operativo delictivo, ya prestaron su declaración ante los investigadores.

El caso tomó un nuevo giro luego de que “El Colla” realizara declaraciones públicas en redes sociales, en las que mencionó la presunta presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz, lo que generó expectativa y controversia en torno a la investigación.

Cabe recordar que García López debía presentarse a declarar el martes, pero presentó un certificado médico para justificar su inasistencia, según informó su defensa legal. Finalmente, se hizo presente este miércoles para cumplir con la citación del Ministerio Público.

Mira la programación en Red Uno Play