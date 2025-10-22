Concluye el cómputo de votos en Cochabamba y el PDC logra el 61,29%

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba proclamó este miércoles los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tras concluir el conteo del 100% de las actas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso con 721.754 votos, equivalentes al 61,29% de los sufragios válidos, mientras que la organización política LIBRE obtuvo 455.896 votos (38,71%), dejando una diferencia de más de 265.000 votos.

Según el TED, del total de 1.443.013 ciudadanos habilitados para votar, se emitieron 1.257.350 sufragios, de los cuales 1.177.650 fueron válidos, 8.556 blancos (0,68%) y 71.144 nulos (5,66%). Todas las 6.346 actas fueron computadas sin anulación, lo que evidencia un proceso electoral ordenado y transparente.

Durante un acto solemne en el Centro de Convenciones y Eventos P. Víctor Blajot, la presidenta del TED, Ruth Pontejo Claros, confirmó la validez de los resultados y aclaró que cualquier solicitud de auditoría o entrega de actas se tramitará ante el Tribunal Supremo Electoral, aunque las actas ya son públicas y accesibles para la ciudadanía.

Mira la programación en Red Uno Play