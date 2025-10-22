¡Indignante! Transportan una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en Cochabamba

Imágenes compartidas por ciudadanos muestran al animal siendo llevado de manera riesgosa en la carretera al Valle Alto.
22/10/2025 10:30
La tarde de este miércoles, conductores y transeúntes en la carretera al Valle Alto de Cochabamba fueron testigos de una insólita y peligrosa forma de transporte, una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en movimiento.
Las imágenes, enviadas a nuestro portal ciudadano, muestran al animal expuesto al tránsito y a la intemperie, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena. Los responsables del minibús no fueron identificados hasta el momento. "El animalito estaba con miedo y se movía mucho", indicaron los denunciantes.
Este hecho alerta sobre los riesgos que implica el transporte inadecuado de animales, la necesidad de reforzar la vigilancia y cumplimiento de normas de seguridad vial y bienestar animal.
Conductores que presenciaron el hecho lo grabaron mientras ocurría y realizaron la denuncia.
Imágenes sensibles:
