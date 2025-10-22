¡Indignante! Transportan una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en Cochabamba

La tarde de este miércoles, conductores y transeúntes en la carretera al Valle Alto de Cochabamba fueron testigos de una insólita y peligrosa forma de transporte, una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en movimiento.

Las imágenes, enviadas a nuestro portal ciudadano, muestran al animal expuesto al tránsito y a la intemperie, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena. Los responsables del minibús no fueron identificados hasta el momento. "El animalito estaba con miedo y se movía mucho", indicaron los denunciantes.

Este hecho alerta sobre los riesgos que implica el transporte inadecuado de animales, la necesidad de reforzar la vigilancia y cumplimiento de normas de seguridad vial y bienestar animal.

Conductores que presenciaron el hecho lo grabaron mientras ocurría y realizaron la denuncia.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play