TEMAS DE HOY:
agresión a funcionarios reo estafador Mujer agrede a un menor

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Indignante! Transportan una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en Cochabamba

Imágenes compartidas por ciudadanos muestran al animal siendo llevado de manera riesgosa en la carretera al Valle Alto. 

Ligia Portillo

22/10/2025 10:30

¡Indignante! Transportan una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este miércoles, conductores y transeúntes en la carretera al Valle Alto de Cochabamba fueron testigos de una insólita y peligrosa forma de transporte, una oveja amarrada sobre la parrilla de un minibús en movimiento.

Las imágenes, enviadas a nuestro portal ciudadano, muestran al animal expuesto al tránsito y a la intemperie, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena. Los responsables del minibús no fueron identificados hasta el momento. "El animalito estaba con miedo y se movía mucho", indicaron los denunciantes.

Este hecho alerta sobre los riesgos que implica el transporte inadecuado de animales, la necesidad de reforzar la vigilancia y cumplimiento de normas de seguridad vial y bienestar animal.

Conductores que presenciaron el hecho lo grabaron mientras ocurría y realizaron la denuncia.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD