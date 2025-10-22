TEMAS DE HOY:
agresión a funcionarios reo estafador Mujer agrede a un menor

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“¡No dejó que nadie ayude!”: Mujer agrede a guardias municipales en Cochabamba

El violento episodio ocurrió en plena vía pública cuando los guardias intentaban engrapar un vehículo, mal estacionado, desató agresiones para los funcionarios.

Ligia Portillo

22/10/2025 9:32

“¡No dejó que nadie ayude!”: Mujer agrede a guardias municipales en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho de agresión sorprendió a vecinos y transeúntes cuando una mujer, al ser sorprendida estacionada en un lugar prohibido, atacó a los guardias municipales que intentaban engrapar su vehículo. La situación se tornó aún más tensa cuando una comerciante del sector, al ver lo que sucedía, intentó intervenir y también recibió golpes.

“Y justo estoy pasando y veo que están engrampando el auto y me voy de largo. Cuando giro, veo al muchacho, estaba en el suelo, agarrándose de dolor. Yo sabía que la señora era muy agresiva, así que no me quería meter. Pero cuando regresé a mi tienda y volví al lugar, la señora me atacó por intentar decirle al policía lo que había pasado”, relató la testigo, visiblemente indignada.

La testigo señaló que planea presentar su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que se investigue el ataque y brindar apoyo al joven herido.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD