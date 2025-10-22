“¡No dejó que nadie ayude!”: Mujer agrede a guardias municipales en Cochabamba

Un hecho de agresión sorprendió a vecinos y transeúntes cuando una mujer, al ser sorprendida estacionada en un lugar prohibido, atacó a los guardias municipales que intentaban engrapar su vehículo. La situación se tornó aún más tensa cuando una comerciante del sector, al ver lo que sucedía, intentó intervenir y también recibió golpes.

“Y justo estoy pasando y veo que están engrampando el auto y me voy de largo. Cuando giro, veo al muchacho, estaba en el suelo, agarrándose de dolor. Yo sabía que la señora era muy agresiva, así que no me quería meter. Pero cuando regresé a mi tienda y volví al lugar, la señora me atacó por intentar decirle al policía lo que había pasado”, relató la testigo, visiblemente indignada.

La testigo señaló que planea presentar su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que se investigue el ataque y brindar apoyo al joven herido.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial.

