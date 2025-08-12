[Video] Jugadores de Rugby levantaron un auto para ayudar en un accidente de tránsito

Se trata de una noble acción que fue protagonizada por un grupo de jugadores de Rugby de Nueva Zelanda, los mismos que se encontraban participando de un campeonato en Argentina, y se habían quedado en Buenos Aires para disfrutar de un partido de fútbol.

Además de ser noticia por su participación en el campeonato, también se hicieron famosos gracias a su acción solidaria, y fue en el momento en que presenciaron un incidente de tránsito.

Un auto particular había enganchado su parachoque trasero en uno los pilotes enclavados para separar la vereda de una calle empedrada y no dudaron recurrir a la fuerza para solucionar el problema.

Como si estuvieran en un partido de rugby, formaron un equipo de tres para levantar la parte trasera del vehículo y liberarlo sin que se dañara.

Los deportistas continúan en Argentina para su próximo partido con Los Pumas, encuentro que se jugará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

