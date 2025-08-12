¡Nos vemos en La Gran Batalla! Juandy firmó y se unió al reto de Red Uno

El creador de contenidos, youtuber y actor, Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales, mejor conocido como “Juandy”, ahora se une al reto en la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y compartió su emoción y alegría con sus seguidores.

El youtuber de 31 años, escribió en sus redes sociales y publicó fotografías de la firma de contrato que realizo con Red Uno de Bolivia para formar parte de ‘La Gran Batalla’.

“¡Muy agradecido con Dios por esta oportunidad, este nuevo reto me emociona muchísimo y quiero vivirlo al máximo JUNTO A USTEDES. ¡¡Acompáñenme a romperla!! ¡Nos vemos en LA GRAN BATALLA!”, escribió el generador de contenidos.

Juandy, empezó en las redes en 2017 y desde entonces, las plataformas virtuales se han convertido en “su bendición más grande”, durante una entrevista, el youtuber contaba que su trabajo, le permitió “conocer toda Bolivia, diferentes países y personas increíbles”.

La segunda temporada de La Gran Batalla arranca este lunes 18 de agosto y te trae nuevas sorpresas, no te pierdas todas las noches de emoción, con una muestra increíble de talento.

Mira la programación en Red Uno Play