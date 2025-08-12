“Debuté en mi fiesta de promoción”: Conoce a Susana Rivero, nueva famosa de ‘La Gran Batalla’

Ya falta poco para iniciar la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y ya conocemos a los primeros famosos que formarán parte de este talentoso programa, una de ellas es Susana Rivero, la actriz de Chaplin Show y creadora de contenido, contó algunos detalles de su participación.

Susana Rivero visitó ‘Sabores Bolivianos’, y junto a Grisel, Alan, Chichi y Alejandro, reveló algunos episodios de su selección como famosa para el mejor programa de talento y entretenimiento de la televisión boliviana.

Rivero, contó que al principio sintió temor, por toda la energía que requiere para formara parte de la competencia, pero está feliz de mostrarse en una nueva fase.

“Ese es mi temor, yo digo que las condiciones físicas ya no son como cuando teníamos 20, el baile, por lo menos me gusta y me divierte, considero que tengo ritmo”, decía Susana en medio de risas junto a los presentadores de Sabores Bolivianos.

Reveló, además, que vivió una experiencia muy parecida al de la competencia durante una reunión de promoción, donde interpretó a Britney Spears.

“Dudé, me tomó por sorpresa, porque dije, no tendrán miedo de que me descalabre en el escenario”, manifestó.

Susana tiene 44 años, es soltera y tiene tres hijos, la mayor tiene 23, el segundo 15, y el más pequeño es de 10 años.

