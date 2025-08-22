Il Divo en La Gran Batalla: “Lo nuestro es música real, no se puede reemplazar”

En una entrevista exclusiva con la Red Uno, el reconocido grupo vocal Il Divo compartió sobre su trayectoria artística, el impacto de su música en nuevas generaciones y su vínculo especial con el público latinoamericano, particularmente con Bolivia.

Durante su participación en el programa La Gran Batalla, los integrantes del cuarteto lírico-pop subrayaron la importancia de mantenerse fieles a su esencia musical en un mundo marcado por la inmediatez y la inteligencia artificial.

“El secreto para mantenernos jóvenes es la música”, expresó el tenor suizo Urs Bühler, quien también reflexionó sobre el valor de la autenticidad en la era digital. “Hoy en día es tan fácil publicar cualquier cosa en redes sociales. Con la inteligencia artificial, ya no se sabe qué es real. Por eso, en un concierto de Il Divo lo más importante es conectar con el público a nivel emocional. Eso no se puede reemplazar”, afirmó.

El barítono estadounidense Steven LaBrie, el miembro más reciente del grupo, relató su experiencia al integrarse a Il Divo tras la muerte de Carlos Marín.

“Inicialmente me llamaron para reemplazarlo por unos meses mientras se recuperaba. Luego de su fallecimiento, hicimos una gira en su homenaje. A partir de ahí surgieron proyectos importantes y ahora estamos entrando en una nueva etapa, con una gira diferente, acorde a los tiempos que vivimos”, explicó.

LaBrie también compartió una anécdota personal al recordar que, al igual que el conductor del programa Leonel Fransezze, conoció la música de Il Divo cuando era adolescente. “Tenía 15 años cuando los escuché por primera vez”, dijo.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Sebastián Izambard, tenor francés del grupo, destacó la calidez del público latinoamericano. “Nos encanta cantar en Latinoamérica porque el público entiende las letras. No es lo mismo cantar en Europa o Norteamérica. Es un privilegio estar aquí”, señaló.

Izambard también recordó con cariño la visita del grupo a Bolivia. “Fue hace bastante tiempo, pero guardo recuerdos de gente muy amable e increíble. Esta vez esperamos tener tiempo para probar la comida y conocer un poco más”, comentó.

Finalmente, Urs Bühler explicó el origen del nombre del grupo. “Durante una cena en Londres pensamos en cómo llamarnos. Surgió la palabra ‘diva’, muy vinculada a la ópera. Como somos hombres, usamos el masculino en italiano: ‘Il Divo’. Representa la unión de nuestras voces, algo más elevado. El nombre tiene fuerza y refleja lo que logramos musicalmente”, detalló.

La entrevista concluyó con un saludo especial de los integrantes de Il Divo al público boliviano y al equipo de La Gran Batalla, reafirmando su intención de regresar pronto al país y reencontrarse con sus seguidores.

