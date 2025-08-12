¡Imágenes impactantes! Avioneta choca con aeronave estacionada en un aeropuerto de Estados Unidos

El incidente se registró la tarde de este lunes 11 de agosto en el aeropuerto de Kalispell, en Montana, Estados Unidos, cuando una avioneta colisionó con otra aeronave que permanecía estacionada en la pista y posteriormente se incendió.

El fuego provocó una densa columna de humo negro en la zona, y todo quedó registrado en video. Las llamas se extendieron a los pastizales cercanos, lo que movilizó a bomberos y equipos de emergencia del área.

Según el reporte preliminar, la avioneta que se aproximaba al aeropuerto sufrió un incidente que derivó en la colisión contra la aeronave estacionada, la cual no contaba con pasajeros ni tripulación. “Tras el impacto, la avioneta accidentada comenzó a arder, generando una rápida respuesta de los bomberos locales y de municipios vecinos para controlar el incendio”, indicó el jefe de bomberos de Kalispell.

Heridos

Las autoridades informaron que dos personas resultaron con heridas leves y fueron atendidas por los servicios médicos, sin que su estado sea grave. Otras cuatro personas que viajaban en la avioneta lograron salir con vida del accidente.

Dentro de la aeronave estacionada no había nadie al momento del impacto.

Las imágenes del incendio se viralizaron en redes sociales, mostrando una columna de humo que se elevaba desde una zona cercana al aeropuerto.

