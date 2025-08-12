¡De terror! Una balacera interrumpió un partido de waterpolo femenino en Brasil

Un verdadero episodio de terror fue el que vivieron las deportistas y asistentes al Mundial Sub 20 femenino de waterpolo, que se celebra por primera vez en Brasil.

Y es que en las afueras del recinto donde se disputaba un encuentro entre China y Canadá, se desató un enfrentamiento armado entre dos grupos, fue entonces que las jugadoras de ambos equipos reaccionaron rápidamente al escuchar los disparos, abandonando el agua y buscando refugio en la piscina.

El encuentro se interrumpió y suspendió momentáneamente, y en las imágenes captadas del encuentro, se observa cómo las deportistas se lanzaron al suelo para protegerse hasta que la situación se estabilizó.

El episodio violento se registró este pasado domingo, y las imágenes se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

La policía brasileña informó que no hubo heridos tras el tiroteo, y que este se originó por un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó huir cerca del lugar. No se brindaron detalles adicionales sobre el sospechoso ni sobre el desarrollo posterior del hecho y tras la rápida intervención policial, el encuentro se reanudó y el equipo asiático terminó imponiéndose por 12-8 frente a Canadá.

