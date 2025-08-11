¡Atención! Estos son los primeros famosos confirmados para la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

El gran estreno de la segunda temporada será este 18 de agosto ¡No te lo puedes perder!
11/08/2025 13:22
Faltan pocos días para iniciar con la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, un programa bastante esperado y que este lunes 18 de agosto ya podrás vivirlo en la pantalla grande de Red Uno de Bolivia, y mediante todas nuestras redes sociales.
A una semana de su estreno, ya se confirman a los primeros famosos que formarán de esta nueva temporada, conoce a algunos de ellos.
Todo está listo para arrancar con la nueva temporada, serán programas llenos de emoción, talento y entretenimiento en el escenario más grande de la televisión boliviana.
Recuerda que la primera temporada fue impactante, y en esta oportunidad, se romperán todas las expectativas ¡Espéralo!
