La gran batalla

¡Atención! Estos son los primeros famosos confirmados para la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

El gran estreno de la segunda temporada será este 18 de agosto ¡No te lo puedes perder!

Silvia Sanchez

11/08/2025 13:22

Faltan pocos días para iniciar con la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, un programa bastante esperado y que este lunes 18 de agosto ya podrás vivirlo en la pantalla grande de Red Uno de Bolivia, y mediante todas nuestras redes sociales.

A una semana de su estreno, ya se confirman a los primeros famosos que formarán de esta nueva temporada, conoce a algunos de ellos.

  • Susana Rivero: actriz de Chaplin Show y co-conductora de un programa de redes sociales.
  • Eugenia Redin: Miss Santa Cruz 2025 y Reina Hispanoamericana.
  • Juandy: creador de contenidos y figura viral en redes sociales.
  • Basti: creador de contenidos y figura viral de redes sociales.
  • Diego Paredes: actor y comediante de More Humor y presentador de televisión local en Cochabamba.
  • Erika Valencia: actriz ecuatoriana y modelo.

Todo está listo para arrancar con la nueva temporada, serán programas llenos de emoción, talento y entretenimiento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Recuerda que la primera temporada fue impactante, y en esta oportunidad, se romperán todas las expectativas ¡Espéralo!

 

