Restricción por elección: Solo habrá vuelos internacionales; los buses interdepartamentales saldrán hasta sábado

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó este martes sobre las restricciones en los viajes por aire y tierra que regirán durante el proceso electoral del domingo 17 de agosto, en cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el ámbito aéreo, Montaño precisó que el domingo no habrá atención en ningún aeropuerto para vuelos nacionales. No obstante, se permitirán vuelos internacionales y aquellos vinculados a temas de salud o emergencias.

En cuanto al transporte terrestre, la autoridad anunció que a partir de las 17:00 del sábado 16 de agosto dejarán de otorgarse permisos de viaje para tramos departamentales e internacionales.

“El día sábado, a partir de las cinco de la tarde, ya se corta todo; por lo tanto, tomen las precauciones correspondientes todos los ciudadanos que quieran desplazarse de un departamento a otro o hacia un país vecino. El transporte terrestre vamos a cortar todos los servicios”, recalcó Montaño.

La medida, explicó, busca garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y se enmarca en la normativa vigente emitida por el TSE.

