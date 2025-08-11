TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Seguridad Santa Cruz

Policial

“La sigo pagando, es mi herramienta de trabajo”: joven pide ayuda tras robo de su moto

Según relató, estacionó el motorizado para realizar diligencias y, al regresar horas después, ya no estaba en el lugar.

Charles Muñoz Flores

11/08/2025 16:38

Delincuentes se llevan moto estacionada en la zona del Alto San Pedro. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Un joven estudiante y trabajador fue víctima del robo de su motocicleta el pasado miércoles 6 de agosto, alrededor de las 14:00, en la zona del Tercer Anillo, avenida Radial 15, cerca del mercado Alto San Pedro.

“Sí, he sido robado el día miércoles a mediodía, por ahí por el Alto San Pedro. Realmente trabajo con eso, voy a mi instituto, paso clases con esa y mediodía estudio, mediodía estoy trabajando”, declaró a este medio.

El joven explicó que la motocicleta era su principal medio de transporte y que aún la está pagando.

“Por favor, si alguien la ve, que me ayude. Mi número de teléfono es 749-3787”, expresó con angustia.

El caso fue reportado a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), que inició la investigación para dar con el paradero de la moto y de los responsables.

 

