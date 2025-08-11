Explosión en gomería deja dos heridos en Santa Cruz; uno de ellos está grave

Una violenta explosión registrada este lunes en una gomería ubicada en el octavo anillo de la avenida G-77, zona norte de la capital cruceña, dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con las imágenes enviadas al Ojo Ciudadano, un hombre quedó tendido en el suelo con una herida visible en la pierna derecha, mientras testigos intentaban auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El médico de emergencias Kevin Magnus relató que, al llegar al lugar, se constató que se trataba de un accidente laboral:

“Se atendió a las personas, se les aplicaron torniquetes y medidas protocolares prehospitalarias, para luego trasladarlas a una clínica cercana”, indicó.

Uno de los pacientes presentaba un “desorden anatómico masivo” en una de sus piernas, con considerable pérdida de sangre, mientras que el segundo herido estaba consciente y en mejores condiciones.

Aunque aún no hay un informe oficial sobre la causa de la explosión, testigos y vecinos señalan que podría haberse originado en una maquinaria, posiblemente una compresora.

Ambos afectados fueron internados en una clínica privada, donde se aguarda un reporte actualizado de su estado de salud. La Policía investiga las circunstancias del accidente.

