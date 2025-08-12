¡Luto en el fútbol japonés! Muere Kunishige Kamamoto, considerado el mejor delantero de la historia

Kunishige Kamamoto, considerado el mejor delantero en la historia del fútbol japonés por sus 75 goles en 76 partidos con la selección, falleció el domingo a los 81 años.

Según informaron sus familiares, el exfutbolista murió a causa de una neumonía. La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) también confirmó la noticia.

Kamamoto fue el máximo goleador del torneo olímpico de México 1968, en el que Japón obtuvo la medalla de bronce. Durante toda su carrera jugó para el Yanmar Diesel —actual Cerezo Osaka—, donde anotó 202 goles en 251 partidos del campeonato japonés.

En la etapa final de su trayectoria como jugador, combinó su rol en el campo con el puesto de entrenador del mismo club, hasta su retiro en 1984. Posteriormente, continuó su carrera como técnico hasta 1995. Tres años después, fue nombrado vicepresidente de la JFA y se desempeñó como director del Comité Organizador del Mundial 2002, coorganizado por Japón y Corea del Sur.

Kamamoto fue una figura “que dio a los japoneses un rayo de esperanza de poder competir a nivel internacional”, según manifestó el actual seleccionador nipón.

“Cuando escuché al Rey Pelé decir que era ‘un gran delantero’, me sentí orgulloso como japonés y aún lo recuerdo”, declaró el segundo máximo goleador histórico del fútbol japonés.

