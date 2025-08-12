Cómputo electoral en La Paz concluirá el jueves por dificultades logísticas en áreas dispersas

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Sabino Chávez, informó este lunes que el cómputo de votos en el departamento concluirá, en el mejor de los casos, el jueves por la tarde, debido a las dificultades logísticas para trasladar maletas y actas electorales desde regiones alejadas.

Chávez explicó que en al menos tres zonas del departamento el transporte del material electoral es particularmente complejo. En uno de los casos, las maletas deben ser enviadas por la región sur del Perú; en otros dos, las rutas incluyen trayectos por Cobija (Pando) —con ingreso a La Paz a través del río Madre de Dios— y por Riberalta (Beni), donde también se requiere transporte lacustre hacia comunidades indígenas de difícil acceso.

“Las últimas maletas electorales llegan el día miércoles en la noche o jueves en la madrugada. Significa que, por más que quisiéramos terminar el día miércoles, es imposible. Tenemos que concluir con el 100% de las actas electorales. Lo más probable es que el día jueves por la tarde ya estemos queriendo concluir el cómputo departamental”, puntualizó.

El vocal aclaró que los plazos dependen de factores externos como las condiciones climáticas, el estado de las carreteras, la navegabilidad de los ríos y la disponibilidad de aeronaves. “Eso depende si es día lluvioso, si los días son navegables o, en todo caso, si no hay mucho viento para que la avioneta nuevamente pueda recoger”, señaló.

En cuanto a la participación de las organizaciones políticas en la supervisión del proceso, Chávez recordó que tienen derecho a obtener fotografías o grabaciones de las actas, siempre y cuando los jurados electorales ya las hayan firmado. “Mientras tanto, todavía no se pueden sacar fotografías, ya que solamente es publicitable a partir de que los jurados electorales ya hubieran firmado”, precisó.

Con estas previsiones, el TED de La Paz busca garantizar un cómputo transparente y completo, pese a las complejidades geográficas y logísticas que enfrenta el departamento.

