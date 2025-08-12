Más de 32.000 universitarios se capacitan para vigilar el voto

Este lunes comenzó la capacitación de los 32.000 estudiantes universitarios que se inscribieron en la plataforma “Voto Transparente”, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

“Notamos mucho entusiasmo de los estudiantes; también hay participación del estamento docente y administrativo. Este día estamos capacitando a los estudiantes para que este domingo cada uno de ellos se convierta en un guardián de la democracia”, afirmó el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.

Según explicó, la plataforma fue creada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con el objetivo de transparentar el voto.

La iniciativa está abierta a todas las personas interesadas en participar.

