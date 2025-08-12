TEMAS DE HOY:
Más de 32.000 universitarios se capacitan para vigilar el voto

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno lanzó la capacitación para miles de estudiantes inscritos en la plataforma “Voto Transparente”, con miras a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Naira Menacho

11/08/2025 20:19

Foto: Red Uno de Bolivia.

Este lunes comenzó la capacitación de los 32.000 estudiantes universitarios que se inscribieron en la plataforma “Voto Transparente”, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

“Notamos mucho entusiasmo de los estudiantes; también hay participación del estamento docente y administrativo. Este día estamos capacitando a los estudiantes para que este domingo cada uno de ellos se convierta en un guardián de la democracia”, afirmó el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.

Según explicó, la plataforma fue creada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con el objetivo de transparentar el voto.

La iniciativa está abierta a todas las personas interesadas en participar.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

