TSE oficializará suspensión de segundo debate en próximas horas

La Sala Plena continua analizando el tema y emitirá un pronunciamiento oficial en próximas horas. 

Hans Franco

11/08/2025 12:13

Foto: Sala plena del TSE
La Paz

Uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral refirió este lunes que el segundo debate presidencial programado para este martes 12 de agosto, fue suspendido debido a que muchos candidatos se excusaron de participar porque están ocupados con sus cierres de campaña, en los últimos días antes del silencio electoral que inicia este jueves 14.

Sin embargo, la Sala Plena continua analizando el tema y emitirá un pronunciamiento oficial en próximas horas. 

Los candidatos que se excusaron de participar mediante notas escritas son Manfred Reyes Villa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. A ello se suma que parte de los organizadores del debate como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de la Prensa, pidieron al TSE reconsiderar suspender el debate porque no tendría sentido sino están presentes los ochos candidatos presidenciales.

Noticia en desarrollo…

