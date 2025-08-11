Juan Pablo Velasco impulsará consenso en el Legislativo para modificar normativas

El candidato a la vicepresidencia de la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, dijo que, si llegan a ser gobierno, impulsará desde la Asamblea Legislativa el consenso con las bancadas opositoras, que cree serán de la oposición, para cambiar el modelo económico socialista que trajo la actual crisis económica que atraviesa el país.

Considera que una medida que se debe impulsar de inmediato, es el recorte del 25% del gasto público, reduciendo gastos innecesarios en el Estado.

“Se acaba el ciclo del socialismo y del MAS la gran oposición democrática que estamos con visiones de Bolivia similares vamos a poder consensuar para salir adelante”, dijo a la Red Uno.

Respecto a la digitalización del Estado, dijo que en los próximos cinco años se debe acabar con la burocracia y se debe impulsar la digitalización.

“Se debe abrir Bolivia a la inversión extranjera para mejorar la digitalización a lugares donde no llega la tecnología”.

El candidato dijo que otra de las medidas económicas será levantar la subvención a los combustibles, pero no para el sector público.

Sobre el día de la elección, anunció que controlarán el voto con 50.000 voluntarios, los cuales sacarán fotos de las actas electorales al concluir la jornada de votación

Finalmente dijo que hoy junto al candidato a la presidencia, Jorge Quiroga, realizarán su cierre de campaña en Sucre y Cochabamba, el martes en Santa Cruz y el miércoles en La Paz

