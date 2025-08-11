Analistas creen que el apoyo a candidatos se debe a sus campañas electorales

Tras que la última ‘Gran Encuesta’ develara los resultados acerca de la percepción de la gente en cuanto al apoyo a los candidatos, los analistas políticos, consideran que las cifras no se diferencian de la intención de voto, debido a las campañas que cada candidato ha ido realizando.

El analista José Luis Santistevan, cree que la diferencia fue el carisma y el “bombardeo” de publicidad y campañas de los candidatos.

“Es una percepción de la gente que independientemente vote por otro candidato, he visto una campaña más planificada de Samuel, y Tuto es más carismático, por ejemplo, a Manfred no se lo ve con esa intensidad, están más organizados en las redes, llegan a más sectores, es una percepción”, afirmó Santistevan.

Para Claudia Pacheco, es importante tomar en cuenta el porcentaje de la gente indecisa, ya que esos votos “podrían cambiar el día de la elección”.

“Algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que cuidar el voto, y no nos olvidemos, por qué hemos perdido las elecciones, porque ha ganado quien ha contado el voto”, afirmó Pacheco.

En tanto para Fernando Castedo, el porcentaje de indecisos que alcanza a casi el 25 % según el cuadro de la Gran Encuesta, son votantes que apoyarán a los candidatos que están más arriba, y señaló que una aparición de Evo Morales en estos días para expresar apoyo a un candidato, no cambiaría en nada el panorama de votación.

Mira la programación en Red Uno Play