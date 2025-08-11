“Votos nulos e indecisos ayudaron al fraude”: Para analistas el indeciso es un “voto oculto”

Los resultados de la última Gran Encuesta, estableció que la intención de voto no solo está enfocada en los candidatos, sino también en el voto nulo, blanco y los indecisos.

Según la Gran Encuesta, los votos blancos para la elección de presidente y vicepresidente ocupan el 5,0 por ciento, el voto nulo, el 10,6 por ciento y finalmente los indecisos establecen el 14,4 por ciento.

Para los analistas, el porcentaje que estos votos ocupan es preocupante, y señalan que existe dudas en el electorado, toda vez que se inició una campaña para el voto nulo.

“Si vemos, son casi el 30 por ciento entre los blancos, nulos e indecisos, y hay que asumir también el ausentismo, esto preocupa, porque el porcentaje es elevado, la campaña por el voto nulo le hace daño a la democracia”, aseveró el analista Fernando Castedo.

Además, se cree que los indecisos, podrían estar reservando el voto para “alguien”.

“Esos porcentajes suben considerablemente, ya en estos días, ese voto indeciso se ve que está reservado para alguien, no en su totalidad, yo creo que muchos masistas no quieren decir por quién van a votar”, afirmó en analista José Luis Santiesteban.

En tanto, para Claudia Pacheco, los votos nulos “ayudaron al fraude en los últimos procesos”.

“Estadísticamente, los votos nulos e indecisos han ayudado a realizar el fraude, hemos tenido problemas, personas que se han ido y no se ha realizado nada, porque la justicia estaba supeditada por el ejecutivo, puede que el voto oculto se vaya a cualquiera de las facciones del MAS”, afirmó.

Finalmente, para el analista Fernando Pacheco, los votos indecisos, podrían sumar a los candidatos que ya cuentan con mayor apoyo, es decir, para Samuel y Tuto.

Mira la programación en Red Uno Play