TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Motociclista Sofía Quiroz

19ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Samuel lidera las preferencias de los benianos con 39,9% de intención de voto

Beni es el departamento que tiene menor porcentaje en la sumatoria entre indecisos, nulos y blancos: 20,6%.

Luis Fernando Soria Sejas

10/08/2025 20:10

Escuchar esta nota

La intención de voto entre los benianos que muestra la Gran Encuesta Nacional presentada en UNO DECIDE este domingo, posiciona en el primer lugar con un 39,9 % a Samuel Doria Medina

El segundo lugar lo ocupa el candidato Jorge Tuto Quiroga con el 17,5%; el candidato Manfred Reyes Villa con el 8,5% obtiene el tercer lugar; mientras que los candidatos Andrónico Rodríguez y Eduardo Del Castillo se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 7% y 2,6%, respectivamente.

En el sexto lugar se ubica, con el 2,2%, Rodrigo Paz.

En tanto que en octavo lugar aparece Jhonny Fernández con 1,4%, mientras que Pavel Aracena aparece con 0,1% y Eva Copa, de Morena, que no participará en la elección, pero estaba habilitada como candidata cuando se hizo la encuesta, figura con 0%.

Los votos blancos, los nulos y los indecisos, suman un total 20,6%.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD