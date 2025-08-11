Samuel lidera las preferencias de los benianos con 39,9% de intención de voto

La intención de voto entre los benianos que muestra la Gran Encuesta Nacional presentada en UNO DECIDE este domingo, posiciona en el primer lugar con un 39,9 % a Samuel Doria Medina

El segundo lugar lo ocupa el candidato Jorge Tuto Quiroga con el 17,5%; el candidato Manfred Reyes Villa con el 8,5% obtiene el tercer lugar; mientras que los candidatos Andrónico Rodríguez y Eduardo Del Castillo se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 7% y 2,6%, respectivamente.

En el sexto lugar se ubica, con el 2,2%, Rodrigo Paz.

En tanto que en octavo lugar aparece Jhonny Fernández con 1,4%, mientras que Pavel Aracena aparece con 0,1% y Eva Copa, de Morena, que no participará en la elección, pero estaba habilitada como candidata cuando se hizo la encuesta, figura con 0%.

Los votos blancos, los nulos y los indecisos, suman un total 20,6%.

