Menos de un punto de diferencia: En Pando, Samuel tiene 21% de intención de voto, y Tuto tiene 20,3%

En Pando, departamento ubicado en el norte de Bolivia, el candidato Samuel Doria Medina lidera la Gran Encuesta Nacional de intención de voto con el 21,0%. Los resultados fueron publicados en UNO DECIDE este domingo 10 de agosto.

En segundo lugar, se ubicó Jorge Tuto Quiroga con el 20,3%, dejando en tercer lugar a Andrónico Rodríguez con el 12,1%.

En el cuarto lugar aparece Rodrigo Paz con 5,3%, seguido por Andrónico Rodríguez con 4,7%.

Más atrás aparecen Eduardo Del Castillo y Jhonny Fernández, ambos con 1,9%; luego, Eva Copa y Pavel Aracena, aparecen con 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 32,7%.

Mira la programación en Red Uno Play