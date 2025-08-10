¿Se acabará el mundo? Temible predicción de Baba Vanga y Nostradamus se cumpliría este 2025

Baba Vanga, la mística y senadora con hierbas de Bulgaria cuyas profecías fueron rescatadas y documentadas por su sobrina Krasimira Stoyanova, aseguró que para este 2025 una nación provocaría una aterradora situación que afectaría a gran parte del mundo tras años de enfrentar una crisis, hecho que también fue relatado por el astrólogo y vidente Nostradamus.

Hace algunas semanas, la oráculo búlgara atinó una vez más una de sus visiones en torno a la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo una fuerte complicación médica de forma inesperada al sufrir una extraña hinchazón en sus piernas, hecho que confirmó la predicción de que el mandatario sufriría un padecimiento grave de salud.

La predicción del galeno francés Nostradamus y Baba Vanga que coincide para este 2025 gira en torno a una situación que lleva años en desarrollo en el continente europeo, en donde gran parte del peso recae en el mandato del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la decisión que tomó desde el pasado 24 de febrero de 2022.

La temible profecía de Nostradamus para 2025

Una de las profecías que hizo Nostradamus para este 2025 fue sobre el surgimiento de un conflicto bélico. “En el año de los gemelos surgirá un gran líder del este, el fuego y el trueno en la gran guerra estallarán. La sangre de los inocentes será derramada, y la humanidad sufrirá grandes tribulaciones”, dijo el vidente.

Por lo anterior, el pasaje ha sido interpretado en relación a lo que acontece con Rusia y el conflicto armado que tiene con Ucrania desde hace 3 años, aunado al amague que hace el presidente estadounidense Donald Trump con presionar a Rusia para que abandone el territorio ocupado en Kiev.

En ese sentido, lo que sucede solo en Europa entre ambas naciones y la intervención de Estados Unidos pone tenso al mundo por existir la posibilidad de que se desate una nueva guerra mundial, tal como dice la predicción de Nostradamus interpretada como una escalada en enfrentamientos:

“La guerra durará 27 años, los herejes serán vencidos, una ciudad perderá la fe, el gran líder será derrocado”: Nostradamus.

La devastadora predicción de Baba Vanga para 2025

Por su parte, Baba Vanga también coincidió en cuanto a un nuevo surgimiento bélico que será protagonizado por un país asiático con los países de occidente. Ante ello, Europa se vería seriamente afectada al quedar “escasamente habitada”, señaló la vidente fallecida en agosto de 1996.

“Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final”: China.

En respuesta, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que de la misma manera están preparados para hacer frente ante cualquier tipo de amenaza. “Estamos preparados. Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro Ejército”, acotó Hegseth para Fox News.

Nostradamus indicó que la probable nueva guerra mundial involucraría a varias naciones en el planeta para desatar la Tercera Guerra Mundial, un conflicto armado que sería duradero en el siglo XXI.

Sin embargo, las predicciones tanto de Baba Vanga como las de Nostradamus carecen de sustento científico y están sujetas a múltiples interpretaciones; no obstante, de la misma forma han acertado en otras más, quizás el caso más sonado fue el ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York.

