MrBeast recreará ‘Los juegos del hambre’: Este es el premio millonario que se llevará el ganador

El youtuber con más seguidores del mundo, quiere recrear ‘Los juegos del hambre’ como un reality show donde se promete la entrega de un millonario premio.

MrBeast ahora quiere convertir las aventuras de Katniss Everdeen en un programa de televisión real, así lo afirmó en una entrevista con The Today Show en YouTube, donde brindó algunos detalles de su nuevo proyecto de supervivencia.

¿Es posible?

Según se reveló, la idea es llevar a 26 personas elegidas al azar a una isla desierta, con el objetivo de sobrevivir hasta el final de la serie. Solo puede quedar un participante, que será el que se lleve el gran premio.

Explicó que la versión de su reality, dista mucho del tono oscuro y violento de la saga original. “No vamos a matar personas”, aseguró durante su intervención en Today Show. En su lugar, plantea organizar una competencia que implique “diversión, pero también intensidad”.

Ahora se espera conocer más detalles acerca de la nueva iniciativa del youtuber.

