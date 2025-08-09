TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

20ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

MrBeast recreará ‘Los juegos del hambre’: Este es el premio millonario que se llevará el ganador

El youtuber seleccionará a 26 personas al azar. El objetivo es sobrevivir hasta el final de la serie.

Silvia Sanchez

09/08/2025 12:55

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

El youtuber con más seguidores del mundo, quiere recrear ‘Los juegos del hambre’ como un reality show donde se promete la entrega de un millonario premio.

MrBeast ahora quiere convertir las aventuras de Katniss Everdeen en un programa de televisión real, así lo afirmó en una entrevista con The Today Show en YouTube, donde brindó algunos detalles de su nuevo proyecto de supervivencia.

¿Es posible?

Según se reveló, la idea es llevar a 26 personas elegidas al azar a una isla desierta, con el objetivo de sobrevivir hasta el final de la serie. Solo puede quedar un participante, que será el que se lleve el gran premio.

Explicó que la versión de su reality, dista mucho del tono oscuro y violento de la saga original. “No vamos a matar personas”, aseguró durante su intervención en Today Show. En su lugar, plantea organizar una competencia que implique “diversión, pero también intensidad”.

Ahora se espera conocer más detalles acerca de la nueva iniciativa del youtuber.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD