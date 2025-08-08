¡Preocupante! Aparecen cerdos salvajes con carne "azul brillante"

Autoridades emitieron una advertencia a la población luego de que se reportara nuevamente la aparición de cerdos salvajes con carne de un inquietante color "azul brillante". Este fenómeno, calificado de "una locura" por los cazadores, es una señal de que los animales han sido envenenados con un potente rodenticida. Sucedió en California, Estados Unidos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CFDW) confirmó que este extraño suceso fue denunciado por cazadores en marzo en el condado de Monterrey. Según la entidad, la coloración azul neón en la carne de los cerdos es el resultado de la ingestión de cebos pesticidas que contienen difacinona. Este rodenticida anticoagulante, diseñado para matar roedores, impide la coagulación de la sangre y provoca hemorragias internas, según informa Independent en español.

Dan Burton, propietario de Urban Trapping Wildlife Control y quien fue el primero en alertar sobre el caso, describió el color de la carne como un "azul neón, azul arándano". El CFDW explica que la decoloración se debe al colorante que se añade a los cebos para identificarlos como venenosos.

Cerdos salvajes con carne “azul brillante” vuelven a aparecer en California y causan preocupación. Imagen: Independent en español.

Un riesgo que se extiende a otros animales

Aunque el fenómeno se ha reportado en cerdos salvajes, las autoridades advierten que la contaminación con rodenticidas puede afectar a otros animales de caza. El Dr. Ryan Bourbour, coordinador de investigaciones sobre pesticidas del CFDW, declaró que "los cazadores deben ser conscientes de que la carne de animales de caza —como jabalíes, ciervos, osos y gansos— puede estar contaminada si dichos animales han estado expuestos a rodenticidas".

Esta no es la primera vez que se presenta este problema en California. En 2015, un caso similar de un cerdo con carne azul se atribuyó también al envenenamiento con raticida. Un estudio de 2018 respaldó estas preocupaciones, revelando que el 8% de las muestras de tejido de cerdos salvajes analizadas contenían residuos de estos venenos, una cifra que se disparó al 83% en las muestras tomadas de osos.

Las autoridades están monitoreando la situación y solicitan a la comunidad que extreme las precauciones al cazar en áreas donde se aplican estos productos para controlar plagas.

