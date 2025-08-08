El error de registro que le dio a una mujer un nombre único durante casi un siglo

La historia de Anélide Ferrari, una mujer que nació en 1925, se ha vuelto viral por una peculiaridad: fue la única persona en su país con su nombre durante casi 100 años, todo debido a un error de su padre en el registro civil.

Anélide nació en Buenos Aires, hija de inmigrantes italianos que habían llegado a la Argentina huyendo de la Primera Guerra Mundial. Sus padres, María Teresa Riolfi y Ángel Juan Ferrari, habían decidido llamarla Ana Elida. Sin embargo, su padre, que hablaba poco castellano, acudió al registro y, al intentar pronunciar el nombre, dijo "Anélide". Un empleado poco atento registró el nombre tal cual lo escuchó, sin hacer preguntas, según publica TN en un extenso reportaje.

El nombre de Anélide Ferrari en la Libreta de Matrimonio de Haydeé Fernández, su hija. Foto: Haydeé Fernández. / TN-

Este simple error administrativo convirtió a Anélide en una persona con un nombre único, sin saberlo, la única en los registros durante un siglo.

"Odiaba su nombre"

Según su hija, María Haydeé Fernández, Anélide nunca se sintió cómoda con su nombre. "Mamá no quería su nombre. Lo odiaba. Para todos, era Nélida", relata. Tanto en su comunidad en la ciudad de Matheu como para su esposo, Abel Fernández, siempre fue conocida como Nélida. Solo su hermana Irma la llamaba por su nombre de nacimiento, por costumbre familiar.

Anélide falleció en 2019, a un mes de cumplir 94 años, dejando un legado familiar y la singular historia de un nombre que nunca debió ser.

El caso de Anélide no es aislado. Los archivos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) revelan que hay más de 29,000 personas en Argentina con nombres que solo se han registrado una vez en 100 años. La tendencia de los nombres únicos ha continuado en los últimos tiempos, con registros como Galaxia, Lobo, Clinton, Cleopatra y Oro.

Anélide Ferrari y su marido, Abel Fernández, en una imagen tomada en 2007. Foto: Haydeé Fernández / TN.

