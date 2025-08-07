VIDEO: Policía atrapa a un caimán con sus manos y lo lleva 'preso' en su patrulla

En Florida, donde los encuentros con reptiles son casi tan comunes como los atascos en hora pico, un hecho insólito fue captado en video, un agente de policía atrapó a un caimán con sus propias manos, sin usar herramientas ni protección especial, y lo llevó literalmente “preso” en su patrulla.

El incidente ocurrió en el patio trasero de una vivienda, donde el reptil había decidido darse un refrescante chapuzón en la piscina. El video, grabado con la cámara corporal del oficial, muestra al uniformado arrastrando al animal con determinación hasta el borde, para luego sujetarlo firmemente por el cuello y sacarlo del agua.

Pero lo más sorprendente llegó después: como si se tratara de un detenido común, el caimán fue trasladado en la parte trasera del vehículo policial con el cinturón de seguridad abrochado.

La grabación no tardó en viralizarse en redes sociales, provocando una ola de comentarios entre la risa, el asombro y la admiración por la temeridad del oficial, cuya identidad no ha sido revelada.

Florida, conocida por su alta población de caimanes, suele enfrentar este tipo de situaciones, pero no siempre con un desenlace tan cinematográfico. Por fortuna, el animal no resultó herido y fue posteriormente entregado a las autoridades de vida silvestre.

“En esta patrulla no se discrimina: quien desobedezca las normas, va directo al asiento trasero”, bromeó un usuario en redes, celebrando el inesperado operativo “anfibio-policial”.

Mira el video:

