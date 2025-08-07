¿Te lo perdiste? Mira el homenaje de la Conmebol a Bolivia por su Bicentenario

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), no quiso quedar indiferente y también rindió su homenaje a Bolivia por sus 200 años de vida independiente.

En el video de homenaje, se puede ver a la selección boliviana entonando el Himno Nacional en el encuentro que enfrentó a Chile, donde la Selección Nacional ganó por dos goles a cero en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Las imágenes resaltan la presencia de los jugadores de la selección, quienes cantan con mucha emoción las sagradas notas.

Si te perdiste este homenaje, te invitamos a recordarlo en el siguiente video:

