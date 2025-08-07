TEMAS DE HOY:
Mujer embarazada agredida Madre apuñala a su hijo búsqueda de prófugo

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Te lo perdiste? Mira el homenaje de la Conmebol a Bolivia por su Bicentenario

VIDEO: La Confederación Sudamericana de Fútbol no dejó pasar esta importante fecha.

Silvia Sanchez

06/08/2025 23:09

Imagen captura RR.SS.

Escuchar esta nota

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), no quiso quedar indiferente y también rindió su homenaje a Bolivia por sus 200 años de vida independiente.

En el video de homenaje, se puede ver a la selección boliviana entonando el Himno Nacional en el encuentro que enfrentó a Chile, donde la Selección Nacional ganó por dos goles a cero en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Las imágenes resaltan la presencia de los jugadores de la selección, quienes cantan con mucha emoción las sagradas notas.

Si te perdiste este homenaje, te invitamos a recordarlo en el siguiente video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD