Infinix lanza en Bolivia el HOT 60 PRO +, el teléfono curvo más delgado del mundo con IA incorporada

Infinix presentó oficialmente en Bolivia el HOT 60 Pro+, que es un dispositivo celular que marca un hito en la industria al ser el smartphone con pantalla curva 3D, el más delgado del mundo, con un grosor de solo 5,95 mm y un peso de 155 gramos.

Este dispositivo tiene impresionantes características, redefine los límites de la tecnología móvil con un diseño innovador, una cámara SONY IMX882 de 50MP, un rendimiento líder gracias al chipset Helio G200, una pantalla AMOLED de 144Hz ultra clara, y una experiencia de inteligencia artificial (IA) revolucionaria diseñada para la próxima generación, todo respaldado por una durabilidad excepcional con certificación IP65, resistencia a caídas desde 1.5 metros y altavoces duales certificados por JBL.

Diseño ultra delgado: Un hito en ingeniería

El HOT 60 Pro+ establece un récord mundial en innovaciones clave al convertirse en el smartphone con la pantalla más delgada del mundo, su pantalla AMOLED está protegida por Corning® Gorilla® Glass 7i, que ofrece el doble de resistencia a caídas y el triple de resistencia a rayones.

Gracias a una arquitectura interna de espacio estructurado maximizado, el dispositivo integra 1,100 componentes en un diseño plano, optimizando el espacio vertical. Además, la personalización ligera de 10 componentes clave, como la batería, cámara frontal y puerto USB-C, contribuye a una reducción del 12.5% en grosor y 4.3% en peso respecto al modelo anterior, tiene una carga rápida de 45W, redefinen la estética y funcionalidad de los smartphones modernos.

Rendimiento líder: Estreno mundial del Helio G200 y certificación TÜV de 5 años

El HOT 60 Pro+ presenta el chipset MediaTek Helio G200 (proceso de 6 nm), con núcleos Cortex-A76 a 2.2 GHz y GPU Mali-G57 MC2. Con una puntuación AnTuTu superior a 450,000 (256GB + 8GB RAM), ofrece multitarea fluida y lanzamientos rápidos, siendo optimizado para esports garantizando una experiencia de juego superior a 90 FPS. Cuenta con una prestigiosa certificación TÜV SÜD de cinco años. Este riguroso sello internacional avala la confiabilidad, durabilidad y calidad del dispositivo a largo plazo.

Pantalla AMOLED 144Hz: Visuales ultra claros y fluidos

Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K a nivel de hardware y una tasa de refresco de 144Hz, ofreciendo movimientos ultra fluidos y detalles nítidos.

Tiene colores más vibrantes y detalles más ricos, brillo máximo de 4500 nits, garantizando claridad bajo luz solar directa, biseles ultra delgados de 0.88 mm (frente a 1.26 mm del modelo anterior), para una experiencia inmersiva en juegos y videos, además de protección ocular avanzada.

Durabilidad extrema: Certificación IP65 y resistencia a caídas

INFINIX combina una delgadez extrema con una resistencia estructural sin precedentes, redefiniendo lo que se espera de un smartphone ultra delgado. Con certificación IP65, ofrece una protección superior frente al polvo y al agua. Supera rigurosas pruebas de caída desde 1.5 metros en múltiples superficies en mármol, cemento y cerámica sin presentar daños.

Cámara SONY IMX882 de 50MP: Fotografía ultrasensible

Equipado con un sensor SONY IMX882 de 50MP y un Sistema de Imagen Ultrasensible, el HOT 60 Pro+ captura imágenes brillantes en cualquier condición junto a un zoom sin pérdida 2X, ofrece: 65.56% más captación de luz y un área de sensor 56.25% más grande que el sensor JN1 anterior, imágenes de 50MP ultra claras en luz brillante y fotos nocturnas mejoradas mediante 4 píxeles en 1, el algoritmo AI RAW procesa datos sin comprimir, optimizando claridad, rango dinámico y detalles en escenarios de poca luz, luz de fondo y nocturnos.

Batería líder: Potencia en un diseño delgado

El HOT 60 Pro+ incorpora la batería de 5,160 mAh más delgada de la industria con carga rápida de 45W y una densidad energética de 810 Wh/L. Es un 20% más duradera, manteniendo más del 80% de su salud tras 1,800 ciclos de carga (unos cinco años).

IA revolucionaria: Empoderando a la próxima generación

El HOT 60 Pro+ eleva la experiencia móvil con una Inteligencia Artificial intuitiva y personalizada, pensada para una generación joven que busca eficiencia, creatividad y control total desde su smartphone.

Botón de IA dedicado con Folax: Con solo un toque, los usuarios activan al asistente inteligente Folax, capaz de ofrecer respuestas contextuales instantáneas basadas en texto, imágenes, videos o lo que capte la cámara. Esta herramienta permite generar contenido, identificar objetos, resolver dudas o crear itinerarios al instante, así como realizar acciones como llamadas, navegación, creación de eventos, compartir imágenes o escanear códigos QR, reduciendo pasos y potenciando la productividad.

Herramientas creativas potenciadas por IA:

Retratos de Moda con IA: Transforma fotos en retratos con estilos únicos y personalizados.

Extensor de Imágenes con IA: Amplía fondos hasta en un 140%, ideal para corregir encuadres sin perder naturalidad.

Borrador IA 2.0: Elimina objetos no deseados con selección circular y relleno inteligente mediante un avanzado modelo de difusión en la nube, logrando resultados realistas y profesionales.

Diseño audaz: Estilo y funcionalidad

Su diseño de cámara en forma de cubo de azúcar incluye un módulo de cámara flotante con un microespacio y una Iluminación Activa Halo con seis efectos inteligentes para llamadas, notificaciones, música, cámara, entre otros. Además de altavoces duales certificados por JBL, combinando elegancia y expresión personal.

El HOT 60 Pro+ ya se encuentra disponible a nivel nacional con un almacenamiento de 256GB y RAM de 16GB a un precio referencial de $181 en sus colores plateado, coral, negro y violeta.

Infinix es una marca líder en tecnología que se dedica a brindar experiencias excepcionales a través de la innovación en dispositivos móviles. Con un enfoque en la innovación y la calidad, Infinix busca conectar a las personas a través de dispositivos inteligentes que enriquezcan sus vidas diarias.

