El Kremlin confirma cumbre entre Putin y Trump en Alaska

El Kremlin confirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán en Alaska el próximo 15 de agosto, calificando el lugar elegido como “bastante lógico”.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, comparten frontera. (…) Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering”, declaró el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

El Kremlin también anunció que ha invitado a Trump a visitar Rusia después de la cumbre. “Es natural esperar que la próxima reunión entre los presidentes se celebre en territorio ruso. Ya se ha enviado la invitación correspondiente al mandatario estadounidense”, indicó Ushakov.

