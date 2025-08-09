Una tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

Después de casi cinco meses en el espacio, dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un astronauta japonés iniciaron este viernes su viaje de regreso a la Tierra a bordo de una cápsula de SpaceX, cuyo amerizaje está previsto para este sábado frente a las costas de California.

La operación pondrá fin a la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), desarrollada en el marco del programa Commercial Crew de la NASA, creado para suceder a la era del transbordador espacial en asociación con la industria privada.

La cápsula Dragon, de la empresa del multimillonario Elon Musk, se desacopló de la EEI este viernes a las 18:15 hora de la costa este de Estados Unidos (22:15 GMT).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi pasarán más de 17 horas a bordo antes de su amerizaje, previsto para las 11:33 del sábado (15:33 GMT) frente a la costa oeste de Estados Unidos.

El descenso será frenado primero por la resistencia atmosférica y luego por grandes paracaídas.

Una vez en el mar, la cápsula será recuperada por un barco de SpaceX. Tras izarla a bordo, se abrirá para que los astronautas puedan salir.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación de la misión Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, entre ellos estudios sobre el crecimiento de plantas y la reacción de las células a la gravedad.

