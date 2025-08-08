Identifican a tres nuevas víctimas a 24 años del atentado a las Torres Gemelas

La Oficina del jefe Médico Forense de la Ciudad de Nueva York (OCME) anunció la identificación de tres nuevas víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, mejor conocido como las Torres Gemelas.

La oficina confirmó que se trata de los restos de Ryan Fitzgerald, de Floral Park, Nueva York; Barbara Keating, de Palm Springs, California; y una mujer adulta cuyo nombre no ha sido divulgado a petición de su familia.

Con estos nuevos datos, el total asciende a 1.653 víctimas identificadas de los 2.753 fallecidos en el World Trade Center durante los ataques.

Pese a los avances, todavía resta un gran número de víctimas por identificar, y este logro, gracias a la tecnología forense, son las nuevas identificaciones son las primeras desde enero de 2024.

El proceso de identificación fue posible gracias al análisis avanzado de ADN y a la colaboración activa con las familias de las víctimas para recolectar muestras de referencia. Los restos utilizados para el análisis fueron recuperados en 2001 y 2002, en los días y meses posteriores a los atentados.

El atentado del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center sigue siendo un episodio con profundas repercusiones sociales y personales en Estados Unidos.

