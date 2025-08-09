TEMAS DE HOY:
Video: ¡Terrible! Carrito de bebé cae a las vías del tren y es arrollado en San Petersburgo

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran cómo un carrito de bebé cayó accidentalmente a las vías del metro y fue arrollado por un tren en movimiento.

Red Uno de Bolivia

08/08/2025 21:36

Foto: Captura de video
Rusia

El hecho ocurrió en San Petersburgo, Rusia, donde se observa cómo un carrito de bebé cae accidentalmente a las vías del metro y es arrollado por un tren en movimiento.

Afortunadamente, el bebé no se encontraba en el carrito en ese momento. Se salvó de milagro, pues estaba en brazos de su madre, lo que evitó que ocurriera una tragedia.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fallecidas, aunque el hecho generó conmoción al imaginar que el niño pudiera haber estado en el carrito. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, fueron publicadas y se viralizaron masivamente, generando miles de comentarios que llaman a extremar las medidas de seguridad en este tipo de situaciones.

 

