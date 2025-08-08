Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos

"Queremos proteger nuestro país", dijo este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según medios estadounidenses, ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por su gobierno como organizaciones “terroristas” globales.

El presidente republicano libra una ofensiva contra los cárteles desde que regresó al poder en enero, con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético.

En febrero designó como organizaciones terroristas globales a ocho grupos del crimen organizado de América Latina, entre ellos el cártel mexicano de Sinaloa, el Tren de Aragua (Venezuela) y la pandilla MS-13. En julio sumó a la lista el Cártel de los Soles, que, según Washington, es liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Latinoamérica tiene muchos cárteles, mucho tráfico de drogas, así que queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo", declaró Trump a una periodista en la Casa Blanca, al ser consultado sobre si enviará militares para combatir a los cárteles latinoamericanos.

"Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo", reiteró durante un acto con dirigentes de Azerbaiyán y Armenia.

El mandatario agregó: "Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto", sin dar más detalles.

Medios: posible uso del ejército

Varios medios de Estados Unidos señalan que Trump habría firmado en secreto un decreto para involucrar al ejército en la lucha contra los cárteles.

The New York Times, citando fuentes anónimas, afirma que el presidente ordenó al Pentágono prepararse para usar fuerza militar contra los grupos designados como organizaciones terroristas.

Por su parte, The Wall Street Journal, que cita a un funcionario no identificado, sostiene que, por ahora, Trump solo pidió al Departamento de Defensa presentar opciones, entre ellas el uso de fuerzas especiales y unidades de inteligencia, siempre en coordinación con los países involucrados.

En febrero, la Casa Blanca advirtió que “abriría las puertas del infierno” contra los cárteles para reforzar la seguridad en la frontera con México, aunque este país descarta una invasión.

“No va a haber invasión”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su gobierno fue informado de la orden ejecutiva y que no implica la participación de militares estadounidenses en territorio mexicano.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está absolutamente descartado", dijo en su conferencia de prensa matutina, y aseguró que las agencias estadounidenses con presencia en México “están muy reguladas”.

Perspectiva estadounidense

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el jueves que la designación de organizaciones terroristas globales permite usar elementos del poder de Estados Unidos, como las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para atacar a estos grupos cuando haya oportunidad.

"Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como cárteles de narcotráfico. Ya no es un asunto de aplicación de la ley, es un tema de seguridad nacional", afirmó.

Varios congresistas republicanos han insistido en una política más dura contra el narcotráfico y la violencia en la región.

Ese mismo jueves, la administración Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, acusado en 2020 de “narcoterrorismo”.

La fiscal general Pam Bondi sostuvo que el mandatario venezolano “utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos. Caracas rechazó estas acusaciones y las calificó como “cortina de humo”.

